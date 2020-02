Allerta vento da stasera sul Lario

Dalle 24 di oggi fino alla serata di domani Regione Lombardia ha emesso un’allerta arancione per rischio vento forte. Il Comune di Como ha diramato una serie di raccomandazioni per tutta la cittadinanza tratte dal sito web del dipartimento della protezione civile. Palazzo Cernezzi invita ad evitare le zone esposte, guadagnando una posizione riparata rispetto al possibile distacco di oggetti esposti o sospesi (vasi e tegole); si consiglia inoltre di evitare con particolare attenzione le aree verdi e le strade alberate. Se si è alla guida di un’automobile o di un motoveicolo, prestare particolare attenzione perché le raffiche tendono a far sbandare il veicolo. Sono particolarmente vulnerabili le strutture mobili, specie quelle che prevedono la presenza di teli o tendoni (impalcature, gazebo, strutture espositive o commerciali temporanee all’aperto). Il Comune ha attivato le squadre di Protezione civile e tutti i settori competenti vigileranno per il proprio ambito. In caso di emergenza i cittadini sono invitati a contattare il NUE 112 o la centrale operativa Polizia Locale al numero 031 / 265555.