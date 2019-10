All’olandese Bauke Mollema il Lombardia 2019. Secondo Valverde, terzo Bernal

In migliaia per la consueta festa del mondo del pedale hanno accolto oggi a Como l’arrivo di Bauke Mollema (Trek-Segafredo), che ha vinto la sua prima Classica delle Foglie morte con un attacco sulla salita del Civiglio quando mancavano 18,5 chilometri dall’arrivo, per poi tagliare in solitaria il traguardo di Como. Nel finale l’olandese ha respinto i tentativi di Alejandro Valverde (Movistar Team) e Egan Bernal (Team INEOS) che hanno completato il podio del 113^ Il Lombardia NamedSport.

Il vincitore Bauke Mollema, ha dichiarato in conferenza stampa: “Dopo il mio attacco il vantaggio è aumentato velocemente, forse dietro si sono guardati un po’ troppo. Sapevo che sarei passato per primo sul Civiglio poi quando ho sentito di avere ancora 20″ di vantaggio ho capito che avevo buone possibilità di vincere. Conoscevo bene la discesa e ho provato a spingere a tutta fino al traguardo. L’ultima salita non è stata troppo dura. A un certo punto ho intravisto Roglic ma era ancora lontano. Conquistare una Classica Monumento è un ottimo modo per finire la stagione. Inoltre i miei genitori erano qui a Como ed è stato ancora più speciale”.

RISULTATO FINALE

1 – Bauke Mollema (Trek – Segafredo) – 243 km in 5h52’59” media 41,305 km/h

2 – Alejandro Valverde (Movistar Team) a 16″

3 – Egan Bernal (Team INEOS) a 16″

4 – Jakob Fuglsang (Astana Pro Team) a 16″

5 – Michael Woods (EF Education First) a 34″