Altri 10 decessi per Coronavirus in provincia di Como

Altri dieci decessi per Coronavirus in provincia di Como. Dall’inizio della pandemia, il 25 febbraio scorso, il Lario ha già pianto 341 persone. L’età media dei defunti continua ad essere elevata (oltre 78 anni), chiaro segnale di come sia letale il virus tra gli anziani, con precedenti problemi medici. In ben venti casi, però, il decesso ha coinvolto persone con meno di 60 anni.



La vittima comasca più giovane, secondo gli ultimi dati ufficiali di Regione, è un uomo di 33 anni, la più anziana una donna di 100. Sono scomparsi entrambi in settimana, a poche ore di distanza. Sul fonte dei nuovi casi, invece, nonostante gli oltre 10mila tamponi effettuati in Regione, i nuovi positivi al Covid comaschi sono “solo” 52, per 2.285 complessivi dall’inizio della pandemia. Prosegue in Lombardia il calo anche dei ricoveri in terapia intensiva (-61) e quello complessivo dei ricoverati (-729).