Altri 6 decessi e 152 contagi, Como mantiene un’alta incidenza

Il penultimo giorno di zona arancione fotografa numeri ancora piuttosto elevati in provincia di Como, dove oggi si sono registrati 152 nuovi casi e altri sei decessi per Covid tra i residenti.

In Lombardia i positivi sono stati 2.313 sugli oltre 50mila tamponi processati, 49 i decessi in regione, 1.620 i guariti. Per quanto riguarda il Comasco, fatica a scendere l’incidenza, i casi dei sette giorni su 100mila abitanti. La provincia è a 166 casi, 2ª in Lombardia, dopo Mantova con 190 e davanti a Varese con 159. Il podio nazionale ieri vedeva Prato con 285, quindi Taranto a 270 e Napoli a 260. La media lombarda è di 137, quella italiana di 154.

Nell’analisi provinciale elaborata dal dottor Paolo Spada in base ai posti letto liberi in area critica e non critica in rapporto ai residenti, Mantova, Como e Varese sarebbero le tre province rosse della Lombardia, che ha un limite di letti di 158.