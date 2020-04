Anche Coop aiuta le famiglie in difficoltà

Anche Coop Lombardia ha voluto dare il proprio contributo all’amministrazione comunale di Como per aiutare chi si trova più in difficoltà: in questi giorni ha messo a disposizione diversi prodotti per la prima infanzia (omogeneizzati, biscotti solubili e non solubili, pastina…), con un gesto dedicato in particolare alle famiglie in difficoltà e con bambini piccoli. La distribuzione, come negli altri casi, avverrà attraverso la Protezione civile comunale secondo le indicazioni dei servizi sociali. Un sentito ringraziamento è stato espresso ieri in una nota di Palazzo Cernezzi a Coop Lombardia da parte degli assessori al Commercio Marco Butti e alla Polizia Locale e Protezione civile Elena Negretti, per l’attenzione alle esigenze anche di questa specifica fascia della cittadinanza