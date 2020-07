Ancora un solo nuovo positivo a Como e Lecco

Un nuovo caso in provincia di Como nella giornata di oggi. Va segnalato come siano 53 i tamponi positivi in Lombardia su un totale di 9.860 test effettuati (in totale il numero dei tamponi è pari a 1.242.775). Tra i nuovi casi segnalati, 12 sono esami eseguiti dopo il test sierologico e 19 risultano debolmente positivi.



I numeri, sempre riferiti a oggi, che descrivono la situazione degli ospedali lombardi, indicano come nelle terapie intensive ieri fossero ricoverati 17 degenti, ugual numero di giovedì, mentre sale di 5 unità il numero dei ricoverati nei reparti ordinari. Il numero dei decessi è pari a 0 per un totale complessivo di 16.801. Analizzando i numeri delle singole province, queste le cifre aggiornate: Milano 22 nuovi casi, di cui 11 a Milano città, Bergamo a quota 8, Brescia a 7, Cremona a quota 1 così come Lecco (1), Lodi sale a 3 mentre Sondrio rimane sempre a zero. Mantova è invece a 3, Monza e Brianza fa segnare 2 casi come Pavia. Infine Varese scende, dopo l’incremento dei giorni scorsi, a un solo caso. La situazione in questi ultimi giorni sembra dunque essersi assestata su cifre basse.