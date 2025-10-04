Annunciata la malattia in diretta | Ultim’ora Sinner: la notizia in mondovisione e le lacrime dei tifosi

Jannik Sinner ha dato una notizia che ha rattristito i tifosi. In mondovisione ha annunciato la malattia di cui sta soffrendo.

Il tennista Jannik Sinner ha recentemente confermato la sua ascesa mondiale vincendo l’ATP 500 di Pechino, un trionfo che lo ha consolidato come uno dei talenti più brillanti del tennis.

Il suo momento d’oro, caratterizzato da un gioco potente e una determinazione inossidabile, è stato però accompagnato da una notizia, che pur non minando il suo spirito, ha destato una certa preoccupazione tra i suoi fan.

In mondovisione, Sinner ha condiviso un dettaglio della sua condizione fisica, che ha gettato un’ombra inaspettata sulla celebrazione.

Ha rivelato di soffrire di un problema di salute. Tuttavia questa rivelazione, non sembra minimamente scalfire la sua concentrazione e neppure il suo ottimismo.

La dichiarazione del tennista

Nonostante la malattia, la mentalità di Jannik Sinner è proiettata al futuro, come dimostrano le sue parole a caldo dopo la vittoria, che sono state riportate da “Rainews.it”. “Oggi sono contento, ora vediamo come andrà il finale di stagione”.

Dunque, Sinner guarda già avanti, forte del successo ottenuto e dei ringraziamenti rivolti al pubblico cinese, allo staff e ai tanti italiani che lo hanno seguito. Tuttavia il suo problema di salute ha scosso tutti.

Una notizia di salute che ha fatto preoccupare i fan

Proprio alla vigilia della finale di Pechino, Jannik Sinner ha accennato alla sua malattia. Lo ha fatto con la sua solita onestà, dimostrando di essere un vero campione, capace di superare gli ostacoli, sia in campo che nella vita di ogni giorno.

La sua dichiarazione, le cui parole sono state riportate sulla pagina Instagram di “Skysport”, non ha lasciato fraintendimenti sulla sua forma fisica. “Negli ultimi giorni ho avuto un po’ di diarrea e ho perso dei liquidi. Però mi sento bene, non sono preoccupato per domani.”. La sua è stata quindi una problematica passeggera, che per fortuna, non gli ha impedito di conquistare il titolo. Ora la sua attenzione è già rivolta all’ATP 1000 di Shanghai.