ANSA-IL PUNTO/COVID: Fvg, cresce percentuale nuovi casi

(ANSA) – TRIESTE, 09 DIC – Continua a crescere la percentuale dei nuovi positivi rispetto ai tamponi processati. Oggi, come da dati della Regione, in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 633 (-25) nuovi contagi, il 12,20 per cento dei 5.190 tamponi effettuati (ieri erano il 10,24 per cento dei 6.427 tamponi eseguiti). Salgono a 30 (+9) i decessi da Covid-19, a cui si aggiungono ulteriori 3 morti pregresse inserite oggi a sistema e afferenti al periodo dal 4 al 6 dicembre, per un totale di 33 (ieri erano stati 30). Le persone positive al virus in regione dall’inizio della pandemia ammontano a 37.117, di cui 8.387 a Trieste, 16.389 Udine, 7.415 Pordenone e 4.470 Gorizia; si aggiungono 456 persone da fuori regione. I casi attuali di infezione sono 15.454. Diminuiscono a 63 (-1) i pazienti in terapia intensiva; sono 663 (+5) i ricoverati in altri reparti. I decessi sono 1.122. I guariti 20.541, i clinicamente guariti 499 e le persone in isolamento 14.229. Polemica sul futuro del reparto di rianimazione dell’ospedale di Gorizia: per il Gruppo consiliare Cittadini "privare la struttura del servizio di rianimazione potrebbe essere estremamente grave", perché oltre a garantire l’assistenza ai pazienti contagiati, "permette di far fronte anche ad altre urgenze mediche e chirurgiche". "Sulla rianimazione di Gorizia si sta speculando sul nulla", ha replicato il vicegovernatore Fvg con delega alla salute, Riccardo Riccardi. L’assessore ha precisato che dal 16 dicembre saranno operativi tutti i 30 posti letto di terapia intensiva Covid al 12° piano di Cattinara (Trieste). Riccardi ha assicurato che "l’attività chirurgica in emergenza e oncologica sarà mantenuta in entrambe le sedi oltre che ovviamente a Cattinara". Inoltre, ha specificato Riccardi, la terapia intensiva di Gorizia resta operativa e attualmente ospita 7 pazienti non Covid e non c’è previsione di chiusura. Infine Riccardi ha preso atto "della disponibilità manifestata oggi dal sindaco di Trieste nel mettere a disposizione il Centro congressi in Porto vecchio per la campagna di vaccinazione al Covid". La proposta verrà inviata al commissario Arcuri. (ANSA).