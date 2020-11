ANSA-SCHEDA/Covid: Fvg, decessi settimanali salgono del 24%

(di Luigi Putignano) (ANSA) – TRIESTE, 28 NOV – La settimana appena trascorsa ha visto in Friuli Venezia Giulia un incremento pari al 24% dei decessi a causa del Covid-19, passati dai 646 del 22 novembre agli 801 odierni, 50 in più. E’ quanto si evince dagli open data messi a disposizione dal dipartimento della Protezione civile nazionale. Dal 22 novembre a oggi in regione sono stati registrati 2.636 nuovi positivi (in media +377 casi al giorno). La settimana precedente erano stati rilevati 2.830 (in media +404 al giorno). E’ cresciuto il numero di tamponi processati: ne sono stati eseguiti 45.601, con una media di 6.514 test al giorno. La settimana precedente la quota si era fermata a 38.098. Calano i pazienti ricoverati in terapia intensiva negli ospedali del Fvg, pari a 53 unità, 3 in meno rispetto allo scorso 22 novembre. I ricoverati con sintomi sono passati dai 545 di domenica scorsa agli attuali 604 (+59). Continuano a crescere, nel confronto tra le due settimane, il numero di dimissioni e/o guarigioni: 3.637 dal 22 novembre a oggi, 2.111 la settimana precedente. Infine i casi testati dall’inizio dell’emergenza: si è passati dai 264.942 del 22 novembre ai 278.729 odierni, con un incremento di 13.787 (le settimana scorsa era stato di 10.108 unità). Dall’inizio dell’epidemia, in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 29.395 casi di Covid 19. Le persone guarite sono 14.598. In totale, sono stati processati 709.897 test. (ANSA).