Antinfluenzale, i minori con patologie ad alto rischio contattati direttamente da Asst Lariana

A partire da oggi, i familiari dei minori ad alto rischio per patologia, residenti nel territorio di Asst Lariana, saranno contattati direttamente per fissare l’appuntamento per la vaccinazione antinfluenzale.

«Come da indicazioni regionali – avvisa la dottoressa Raffaella Ferrari, direttore socio sanitario di Asst Lariana – dal 4 novembre si aprono le prenotazioni sul portale regionale per i soggetti ad alto rischio per patologia di tutte le età e per le donne in stato di gravidanza. Per quanto riguarda i minori, abbiamo ritenuto di procedere con un contatto diretto in modo da programmare gli appuntamenti in centri vaccinali dedicati, invece che negli hub. L’appuntamento sarà fissato nel centro più vicino alla residenza».

Se già vaccinati negli anni scorsi, i minori tra i 6 mesi e i 9 anni riceveranno una sola dose di antinfluenzale; nel caso si trattasse, invece, della prima somministrazione di antinfluenzale, riceveranno una seconda dose a distanza di almeno quattro settimane dalla prima. I familiari che accompagnano il minore alla seduta vaccinale devono esibire il green pass.

In questa fase sono inoltre state aperte le prenotazioni per i cittadini a partire dai 65 anni di età con avvio delle somministrazioni previsto per l’11 novembre. Dal 9 novembre si apriranno le prenotazioni per i bambini dai 6 mesi ai 6 anni. Dal 15 novembre per tutte le altre categorie previste dalla circolare ministeriale.

Per le prenotazioni del vaccino antinfluenzale i cittadini devono fare riferimento al portale www.vaccinazione.antinfluenzale. regione.lombardia.it.