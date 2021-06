Apre lo scalo unico di Como-Camerlata. La data indicata è quella del 13 giugno

La nuova stazione unica di Como Camerlata, sulla linea Milano-Como-Chiasso, è ormai pronta e sarà attiva dal prossimo 13 giugno. Contestualmente verrà definitivamente sospeso il servizio nella vecchia stazione di Albate Camerlata. A marzo era arrivato il via libera ai lavori coordinati tra Comune di Como e Rete Ferroviaria Italiana per quella che rappresenta un’opera molto attesa dalla popolosa periferia a Sud del capoluogo che raggruppa le comunità di Rebbio, Camerlata e Albate. I treni dello Stato che fino ad ora si fermavano nella stazione di Albate, effettueranno la fermata d’orario nel nuovo scalo di Como Camerlata in via San Bernardino da Siena.

In una prima fase, gli accessi avverranno da via Scalabrini. Soltanto quando il Comune aprirà il nuovo parcheggio, che prevede 250 posti auto a servizio dei pendolari e degli utenti della stazione, sarà possibile accedere da via San Bernardino da Siena. La nuova stazione permetterà ai viaggiatori di spostarsi facilmente tra la stazione di Como Camerlata delle Ferrovie Nord, sulla linea Como-Saronno-Milano, e la stazione omonima di Rete Ferroviaria Italiana, sulla linea Milano-Como-Chiasso, attraverso un breve percorso pedonale. La nuova connessione permetterà ai viaggiatori di spostarsi facilmente e velocemente da uno scalo all’altro. Gli utenti erano invece prima costretti a percorrere circa un chilometro, oltre dieci minuti a piedi lungo via Scalabrini, per passare dalla tratta delle Ferrovie Nord a quella dello Stato. L’importo complessivo dell’opera di collegamento è stato interamente finanziato dalla Regione Lombardia con 3 milioni di euro.