Asst Lariana, da venerdì chiusa la mail per prenotare le urgenze indicate con le lettere U e B

A partire da venerdì 5 novembre la mail urgenze@asst-lariana.it verrà chiusa. Per la prenotazione delle urgenze (indicate nell’impegnativa del medico di medicina generale/pediatra con le lettere U e B) così come per la prenotazione delle altre visite, i cittadini dovranno preferibilmente fare riferimento al call center regionale (il servizio è attivo dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20, esclusi i giorni festivi, contattando da rete fissa l’800.638.638, numero verde gratuito, oppure da rete mobile lo 02.99.95.99, a pagamento al costo previsto dal proprio piano tariffario); oppure al portale di Regione Lombardia (https://prenotasalute.regione.lombardia.it/sito/); oppure all’App Salutile (la App è disponibile per tutti i dispositivi e sistemi operativi iOS e Android ed è scaricabile gratuitamente). Resta tuttora preferibile, infatti, evitare l’accesso diretto ai Cup.