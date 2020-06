Atletica: Tamberi torna in gara a distanza e sale a 2,21 metri

(ANSA) – ROMA, 25 GIU – È andata in scena in diretta, da quattro luoghi diversi, fra Italia, Germania e Bahamas, la gara virtuale di salto in alto voluta dall’azzurro Gianmarco Tamberi per ritrovare motivazione e sensazioni di gara dopo il lockdown imposto anche al mondo dell’atletica. Una sfida fra reale e virtuale, per cominciare a misurarsi con avversari di caratura internazionale. ‘Jam(p) session-Italia vs Resto del mondo’ è andata in scena nel pomeriggio di oggi con ‘Gimbo’ in coppia con l’altro azzurro Stefano Sottile, contro il bahamense Jamal Wilson e il tedesco campione europeo Mateusz Przybylko. Sfida vinta dall’Italia grazie ai due azzurri che si sono spinti fino alla misura di 2,21 metri, fermandosi entrambi dinanzi al 2,24 metri successivo. Primo posto per Stefano Sottile con 15 punti. "All’inizio – ha ammesso l’azzurro – ho pensato che non potevo saltare più di 2,10 metri, ma 2,21 metri è una buona misura al momento". Alle sue spalle, con 13 punti, il campione mondiale indoor ed europeo che non è riuscito a eguagliare il risultato di 2,25 metri del test di Formia di sabato scorso. "Ho cercato di dare il meglio – ha ammesso ‘Gimbo’ – ma oggi è stata per me una sessione davvero terribile. Sono molto arrabbiato con me stesso. Oggi non ho saltato bene, spero che al prossimo appuntamento di domenica farò meglio". Alle loro spalle, con 7 punti ciascuno gli altri due atleti in gara. L’evento, andato in scena oggi sul web, andrà in onda con il racconto di Nicola Roggero sabato 27 giugno su Sky Sport Arena alle 20, e domenica 28 avrà un’ulteriore programmazione su Sky Uno alle 12,45, nuovamente su Sky Sport Arena alle ore 17 e, infine, su Sky Sport Collection alle 13,30, 18,15 e 00,30. (ANSA).