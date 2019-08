Auto e pedoni, zona stadio blindata domani per la partita del Como

Per la partita del Como domani 25 agosto, allo stadio Sinigaglia, vigerà il divieto di circolazione e di sosta con rimozione forzata per tutte le categorie di veicoli lungo via Sinigaglia (tratto tra viale Masia e Largo Borgonovo) e viale Puecher (tratto tra viale Vittorio Veneto e piazzale Somaini incluso), dove saranno montati sistemi di recinzione mobili che vieteranno anche il passaggio pedonale. Divieto di circolazione e di sosta con rimozione forzata anche lungo viale Vittorio Veneto e nelle seguenti vie: largo Borgonovo e viale Masia nel tratto compreso fra piazzale Somaini e viale Rosselli. Circolazione e transito consentito esclusivamente ai residenti e agli autorizzati lungo viale Masia nel tratto fra viale Rosselli e via Sinigaglia. L’accesso da via Campo Garibaldi sarà consentito esclusivamente a residenti e autorizzati.