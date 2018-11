Autocarri per il trasporto merci in crescita sul Lario

Le merci sul Lario viaggiano sempre più su gomma: cresce il parco macchine degli autocarri per il trasporto delle merci. Lo rivela un’elaborazione dell’“Osservatorio sulla mobilità sostenibile” di Airp, l’Associazione Italiana Ricostruttori Pneumatici.

Secondo Airp, dal 2016 al 2017 in Lombardia il parco autocarri per trasporto merci è cresciuto dell’1,3%. Como pare parsimoniosa nel ricambio dei veicoli, attestandosi in fondo alla classifica dove la provincia lombarda che ha fatto registrare nel 2017 l’aumento maggiore è Bergamo (+1,8%), seguita da Brescia (+1,7%), Milano (+1,5%), Cremona (+1,4%), la nostra cugina Lecco, Mantova e Monza e Brianza (ex aequo con il +1,1%), mentre un’altra provincia vicina di casa del Lario ossia Varese si attesta allo +0,9%, Como, Lodi e Pavia crescono tutte dello +0,4%) e infine in coda c’è Sondrio (+0,2%).

Como quindi non regista picchi inquietanti ma è comunque attestata pienamente nella tendenza in atto: più autocarri in circolazione secondo l’Airp che ha elaborato la statistica sulla base di dati forniti dall’Aci. Nel Comasco nel 2016 c’erano 37.353 autocarri circolanti, che nel 2017 (ultimo dato preso in considerazione nella ricerca di Airp) sono diventati 37.517.

A livello nazionale nel 2017 il parco circolante di autocarri per trasporto merci ha toccato quota 4.083.348 unità. Si tratta del valore in assoluto più alto dall’inizio della crisi economica, ovvero dal 2008. La regione in cui questi veicoli sono cresciuti di più nel 2017 è il Trentino Alto Adige, con un aumento del 15,1%.