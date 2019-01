Autonomia regionale, il presidente del consiglio lombardo propone una mozione da votare in tutti i Comuni comaschi

Il presidente del consiglio regionale della Lombardia, Alessandro Fermi, ha inviato oggi a tutti i sindaci della provincia di Como il testo di una mozione che chiede al governo gialloverde di mantenere gli impegni presi sul tema dell’autonomia regionale, senza più ulteriori ritardi e senza tradire le richieste avanzate dalla maggioranza dei cittadini lombardi con il referendum del 22 ottobre 2017.

Fermi ha chiesto ai sindaci di sottoporre la mozione quanto prima al voto dei rispettivi consigli comunali.

«Ritengo che sia fondamentale, su un tema così importante come quello dell’autonomia, che tutti i Comuni siano direttamente coinvolti e resi partecipi del percorso in atto per raggiungere l’obiettivo di ottenere maggiori competenze e risorse – ha detto Fermi – Chiamando i consigli comunali a votare e approvare questo documento, vogliamo dare un segnale forte al governo».

In questo momento, ha aggiunto Fermi, «il percorso avviato con il referendum del 22 ottobre 2017 sta dando l’impressione di arenarsi. In questi ultimi mesi si è parlato sempre e molto di competenze, troppo poco però delle relative risorse finanziarie. Bisogna quindi definire quanto prima e in modo certo l’entità delle risorse spettanti alla Lombardia per fare fronte alle competenze richieste e per dare così piena attuazione ai contenuti e allo spirito del referendum».