Avl Alzate, si chiude un 2018 di gioie tricolori

Un 2018 soddisfacente e un 2019 già in costruzione, con una serie di eventi in calendario e il desiderio di continuare ad essere un riferimento nel mondo volovelistico.

L’Aeroclub Lariano di Alzate sta per chiudere un anno denso di soddisfazioni. Tra i risultati spiccano una serie di titoli italiani, conquistati nelle gare in acrobazia da Massimo Ciceri e da Paolo Nava e nelle prove di velocità da Riccardo Brigliadori.

Sono poi numerosi i piazzamenti nelle prime posizioni nelle più importanti competizioni nazionali e internazionali, compresi i Campionati del Mondo, riservate agli alianti.

Piacevole rivelazione di stagione, Paolo Nava, come spiega Marco Cappelletti, vicepresidente dell’Aeroclub Volovelistico Lariano: «È un giovane del 1999, da pochissimo pilota di aliante, con la passione per le acrobazie. Grazie alla formazione che ha acquisito nel nostro Centro Nazionale diretto da Marco Biagi, ha conseguito fantastici risultati nonostante la sua giovane età e la “fresca” abilitazione a questo tipo di volo».

La licenza è arrivata nello scorso mese di aprile; a maggio alla sua prima gara ha conseguito un secondo posto, e nella successiva uscita ha conquistato lo scudetto nella categoria Sport. A settembre, poi, ha fatto suo il bronzo tricolore nel “libero artistico” alle spalle di Pietro Filippini, già campione del mondo della specialità.

La struttura di Alzate è un riferimento a livello territoriale. Da decenni ormai forma piloti e promuove il volo a vela sul territorio. Con la sua scuola organizza e cura il conseguimento della licenza di pilota privato d’aliante. Le lezioni pratiche si tengono tutto l’anno nei giorni di venerdì, sabato, domenica e lunedì. I corsi teorici vengono normalmente effettuati in aeroporto nella frazione di Verzago: sono gratuiti e aperti anche ai non soci.

A livello di eventi, per il 2019 sono già in programma una serie di iniziative. L’evento di maggiore rilevanza è il Campionato italiano classe club, in calendario dal 29 aprile al 4 maggio.

«Organizzeremo poi sicuramente come ogni anno la giornata “Porte aperte in aeroclub”: ma la data non è ancora definita – spiega il vicepresidente – Sarà a maggio o a giugno».

Ma non solo: «Nel corso del 2019 saremo presenti in varie scuole superiori della Provincia di Como e non solo per far conoscere il nostro sport e la struttura di Alzate ai giovani» conclude Cappelletti.