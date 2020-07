Azzolina, tutti a scuola il 14 settembre

(ANSA) – ANCONA, 22 LUG – "Si torna tutti a scuola regolarmente il 14 settembre". E’ la rassicurazione ripetuta oggi ad Ancona dalla ministra per l’Istruzione Lucia Azzolina, al termine di un confronto con i responsabili locali del settore, compresi i rappresentanti degli studenti e delle famiglie, della Regione Marche e dell’Ufficio Scolastico regionale, e di una visita all’Istituto Savoia-Benincasa. "Sto attraversando palmo a palmo tutti i territori italiani per verificare le criticità di ogni singola regione – ha detto – concentrandomi soprattutto sugli spazi e sull’organico. Il Decreto Rilancio ha già previsto un miliardo e 600 milioni di euro – ha continuato – e ho chiesto un altro miliardo e 300 milioni di scostamento, cosicché entro settembre la scuola potrà disporre di 2,9 miliardi d’investimento, cui si aggiungono altri 236 milioni di euro di libri scolastici gratuiti per gli studenti in difficoltà. La collaborazione con gli enti locali – ha concluso – è massima e stiamo lavorando tutti insieme senza colori politici". (ANSA).