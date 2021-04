Como, clamoroso passo falso: pari con il Grosseto

Un brutto passo falso del Como che, in vantaggio per 2-0 allo stadio Sinigaglia contro il Grosseto, si è fatto raggiungere nei minuti finali dalla squadra toscana. La gara è terminata 2-2.

I lariani hanno segnato nel primo tempo con Tommaso Arrigoni (bellissima realizzazione su punizione) e hanno raddoppiato con Alessandro Gabrielloni. Nella seconda parte i padroni di casa hanno dato l’impressione di poter gestire il match per aggiungere tre fondamentali punti alla loro classifica. Invece due reti di Elia Galligani (al 30′ e al 40′) hanno impattato la partita.

Ora la squadra di mister Giacomo Gattuso, nella foto, attende la sfida dell’Alessandria, impegnato nel tardo pomeriggio sul terreno della Pro Sesto. In classifica il Como è salito a 66 punti, a +4 dalla seconda che, come detto, è in questi momenti impegnata a Sesto San Giovanni. Terza è la Pro Vercelli (61) che recupererà il 21 aprile il confronto saltato questo fine settimana con il Lecco per ragioni di Covid.

Il Como mercoledì è impegnato a Olbia nel recupero, mentre domenica sarà ospite del Livorno (che ha pareggiato 0-0 nel derby toscano di bassa classifica con la Lucchese). Poi, il 25 aprile il big match del Sinigaglia con l’Alessandria e a chiudere, il 2 maggio, la trasferta di Novara.