Bambino comasco muore in Sicilia

Un bimbo di sei anni, comasco, è morto in ospedale a Palermo dopo essere stato coinvolto in un incidente ieri pomeriggio all’altezza di un incrocio a Lido Fiori di Menfi, nell’Agrigentino, sulla strada che conduce alle località balneari. Il bambino si trovava in vacanza con la famiglia. Suo padre è originario di un Comune in provincia di Trapani.

Il piccolo viaggiava in auto con i genitori sul sedile posteriore, sul seggiolino e con le cinture allacciate. L’autovettura su cui viaggiava la famiglia si è scontrata con un altro mezzo, per cause al vaglio delle forze dell’ordine.

Un tubo metallico, posizionato sul lato della carreggiata, ha letteralmente attraversato l’abitacolo della macchina su cui si trovava il bimbo.

L’elicottero del 118 è atterrato sul posto e ha subito trasportato il bimbo all’Ospedale Civico di Palermo in condizioni disperate, dove è stato sottoposto a un intervento d’urgenza. Le ferite riportate erano però troppo gravi. Al momento le vetture coinvolte nell’incidente sono entrambe sotto sequestro e il corpo del piccolo non è stato ancora restituito alla famiglia per le esequie.

Sono tuttora in corso accertamenti da parte dei carabinieri per capire la dinamica dell’incidente. Christian Del Turco è il magistrato della Procura della Repubblica di Sciacca che ha aperto l’inchiesta sulla tragedia.

I genitori del piccolo sono rimasti leggermente feriti.