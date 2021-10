Banche: Messina (Intesa), bene proroga Dta, incentivo fusioni

(ANSA) – ROMA, 22 OTT – "In Italia non c’è dubbio che c’è necessità di un ulteriore consolidamento del sistema bancario, credo che è interesse del Paese che ci possano essere tre poli, che possano rafforzare ancora di più l’economia reale dell’Italia. Se esistono delle modalità per incentivare le concentrazioni, credo che sia positivo". L’ad di Intesa San Paolo Carlo Messina replica così ad una sollecitazione in merito a quanto detto due giorni fa dal presidente della commissione Finanze della Camera Luigi Marattin (Iv), che aveva fatto sapere che il governo ha annunciato che nella Legge di Bilancio ci sarà la proroga al 30 giugno delle Dta.. (ANSA).