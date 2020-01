Banche:Erzegovesi,sfida su regole crisi

(ANSA) – ROMA, 27 GEN – "È meglio concentrarsi sull’obiettivo concreto di rilegittimare gli interventi dei sistemi di assicurazione dei depositi alternativi alla risoluzione e alla liquidazione atomistica, armonizzandone le pratiche attuative". E’ quanto scrive il docente di scienze economiche e statistiche all’università di Trento Luca Erzegovesi in un articolo su Bancaria che trae spunto dall’esperienza della risoluzione delle Quattro Banche (Etruria, Ferrara, Chieti e Marche ndr) per analizzare ‘i pezzi mancanti dell’Unione Bancaria Europea" e dove rileva come "la sfida per tutti è quella di costruire pazientemente regole nuove che non dividono, ma uniscono perché funzionano meglio". "Passi graduali in questa direzione – scrive – possono facilitare il cammino, già prefigurato sulla carta, verso la condivisione dei rischi, fino ad arrivare a un autentico sistema europeo di assicurazione dei depositi integrato con la gestione delle crisi bancarie".