Banche,Venesio: prolungare misure governo fino a giugno 2021

(ANSA) – ROMA, 29 OTT – "La potenza di fuoco del mondo bancario italiano è molto ampia, c’è molta liquidità nelle banche che possono quindi continuare a finanziare l’economia nei prossimi mesi, dipenderà dalla volontà del Governo proseguire e ampliare le garanzie". A sostenerlo è Camillo Venesio, vicepresidente dell’Abi e direttore generale della Banca del Piemonte in un’intervista all’ANSA, secondo cui è necessario prolungare i provvedimenti straordinari adottati per far fronte all’emergenza causata dal Covid 19. I finanziamenti richiesti dalle banche al Fondo di Garanzia viaggiano oramai sui 100 miliardi di euro. "Per quel che conosciamo oggi, un prolungamento dei provvedimenti straordinari fino al 30 giugno del prossimo anno, coprendo quindi ancora tutto il primo semestre del 2021, sarebbe veramente utile e opportuno – dice Venesio -. L’importante, soprattutto per iniziative come le moratorie, è che ci sia un raccordo tra le norme nazionali e quelle europee altrimenti c’è il rischio che conti poco la proroga" (ANSA).