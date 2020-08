Barcellona: Suarez ai saluti, rescissione vicina

(ANSA) – ROMA, 24 AGO – L’avventura di Luis Suarez nel Barcellona sembra ai titoli di coda. Secondo quanto riporta RAC1, il neoallenatore olandese Ronald Koeman avrebbe comunicato al centravanti uruguagio che non rientra più nei piani del club. Sembra, dunque, inevitabile la risoluzione del contratto del giocatore che scadrà nel 2021 e che, fino a un paio di stagioni addietro, con Leo Messi e Neymar formava il trio d’attacco più forte del mondo. L’addio di Suarez al Barcellona potrebbe favorire, e non poco, il trasferimento in Catalogna di Lautaro Martinez dall’Inter. (ANSA).