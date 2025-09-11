Benzina a €1,45 se ci porti la Tessera Sanitaria: grosso annuncio di Salvini | Finalmente finito il caro prezzi

I questi distributori trovi il carburante a prezzi decisamente competitivi: non solo benzina, ma anche il gasolio è ai minimi storici. Però, ti servirà la Tessera Sanitaria.

Purtroppo, il mese di settembre si apre con prospettive poco incoraggianti per gli automobilisti italiani, già reduci dai pesanti rincari degli ultimi mesi.

Il prezzo medio della benzina si attesta infatti a 1,71€/litro, mentre il diesel viaggia intorno a 1,693€/litro. Ovviamente, a pesare sul conto finale sono soprattutto le accise: ben 72,8 centesimi al litro per la benzina e 61,7 per il diesel, senza dimenticare l’aggiunta dell’IVA al 22%.

Insomma, oltre la metà dell’importo che dobbiamo corrispondere alle pompe corrisponde a tassazione pura. Un bello smacco per chi, come molti, paga già un’enormità in tasse e contributi.

Se infatti pensate che il costo reale del carburante sia vicino ai 70 centesimi, avete ragione: tutto il resto finisce nelle casse dello Stato… come al solito. Da oggi, però, alcune stazioni di servizio hanno deciso di applicare delle tariffe benevole nei confronti degli automobilisti. Ecco di quali si tratta.

In queste aree di servizio crolla il prezzo di benzina e diesel

Fino al prossimo 22 settembre, in queste aree di servizio gli automobilisti potranno fare il pieno a prezzi decisamente stracciati. Lo conferma il Ministero del Clima, dell’Ambiente e dell’Energia, come riportato da friulioggi.it, e in effetti si tratta di tariffe da record.

Nei giorni a venire potrete infatti fare rifornimento di benzina a soli 1,459€/litro, mentre il diesel costerà 1,487/litro: un risparmio evidente, in vigore anche nelle superstrade e autostrade, complice una politica di regolamentazione stradale che aggiorna i prezzi ogni 15 giorni. Per arrivare alle stazioni di servizio “convenzionate”, però, dovrete necessariamente uscire dalla vostra zona di comfort: ecco dove si trovano.

Slovenia: prezzi light al distributore

Chi vive vicino al confine guarda con invidia ai distributori sloveni, nonché ai rispettivi clienti. Per questa ragione, molti italiani – specialmente gli abitanti del Friuli Venezia Giulia – spesso decidono di dedicare alcuni weekend a proficue gite fuoriporta, in modo da fare il pieno a prezzi concorrenziali e, al contempo, godendo anche del fascino dei pregevoli panorami sloveni.

È in questo Paese, infatti, che sono state recentemente applicate le suddette tariffe, ma c’è un dettaglio da tenere in considerazione. Per chi si reca in Slovenia, infatti, la Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM), stampigliata sul retro della Tessera Sanitaria italiana, è fondamentale. Essa consente infatti di accedere alle cure mediche, in caso di incidenti stradali o di malori improvvisi, alle stesse condizioni dei cittadini sloveni. E, lo sappiamo bene, gli imprevisti sono sempre dietro l’angolo: senza di essa, si rischia di dover pagare per intero ogni prestazione, con rimborsi complicati e non sempre garantiti.