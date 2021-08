Bollettino Covid, in Lombardia 661 casi. Un decesso in provincia di Como

Cala il tasso di positività in Lombardia e passa dal 2% di ieri all’1,8 di oggi. A fronte di 35.314 tamponi effettuati, i nuovi casi positivi riscontrati nelle ultime 24 ore sono stati 661. Dopo la risalita di ieri, tornano a scendere i pazienti in terapia intensiva che sono 33 (-4 rispetto all’ultima rilevazione). I ricoverati non in terapia intensiva aumentano di 7 unità e sono attualmente quasi 300. Ci sono stati purtroppo altri 5 decessi, di cui uno registrato in provincia di Como, che portano il totale delle vittime in regione Lombardia a 33.852.