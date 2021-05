Bollettino Covid, nessun decesso nel Comasco e 38 nuovi positivi

Gli indicatori del contagio fanno sperare in un continuo e costante allentamento della presa. Il principale parametro per entrare in zona bianca è un’incidenza di contagi non superiore ai 50 casi ogni 100mila abitanti. Dopo Abruzzo, Liguria e Veneto il 7 giugno, dovrebbe toccare anche alla Lombardia dalla settimana successiva del 14 giugno. Purché i parametri continuino a essere favorevoli.

Oggi, in provincia di Como, non c’è stato nessun decesso e si sono registrati solo 38 nuovi casi. Il bollettino sul Lario arriva a un totale di 59.731 contagiati dall’inizio del monitoraggio dell’infezione e a 2.273 vittime di coronavirus.

Continuano a diminuire i contagi in tutta la Lombardia. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 620 nuovi positivi e purtroppo altri 13 decessi, per un totale, dall’inizio della pandemia, di 33.593 vittime in regione. A fronte di 44.888 tamponi processati, il tasso di positività in Lombardia scende ancora all’1,38%. Continua a diminuire il numero di pazienti ricoverati nei reparti Covid dei nosocomi lombardi: sono 107 in meno rispetto a ieri per un totale di 1.374 persone. In terapia intensiva ci sono ancora 243 persone, 5 in meno rispetto all’ultima rilevazione.