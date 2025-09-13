“BONUS TAJANI 300€” sullo stipendio di tutti: è ufficiale | La crisi è finita: ecco quando arriva il primo importo

Bonus Tajani, ecco che la crisi è finita: 300 euro in più sullo stipendio, i dettagli e le curiosità della vicenda

Molto spesso i nostri carissimi lettori, sono sempre stati curiosi di scoprire quali sono i punti salienti della nuova economia e della nuova società odierna. Oggi, abbiamo voluto fare il punto della situazione proprio su un nuovo Bonus emanato da Tajani che potrebbe agevolarti di gran lunga la tua vita: andiamo a vedere di che si tratta, tutti i dettagli e le curiosità che fanno la differenza.

Oggigiorno, la crisi economica comincia a farsi sentire tanto che, negli anni, abbiamo sempre fatto riferimento a delle agevolazioni per cui lo Stato e il Governo Meloni ha lavorato a lungo per far si che le persone cui hanno situazione economica particolare e difficoltosa, possano vivere in maniera più tranquilla possibile.

Per far questo, il Governo ha messo a disposizione un nuovo Bonus che punta a far la differenza facendo risparmiare gli italiani di una buona cifra proprio per un determinato motivo preciso.

Andiamo a vedere di che si tratta, tutti i dettagli e le curiosità che possono cambiare la tua situazione economica migliorandola.

Bonus Tajani, ecco quali sono le novità: tutti i dettagli

Una nuova proposta arriva dal Governo, precisamente dal Ministro Tajani, proprio per quanto riguarda il detassare la tredicesima, ma di quanto aumenta la mensilità aggiuntiva senza le tasse, un intervento che interesserebbe circa 19 milioni di lavoratori. Il Ministro Georgetti, però, ha annunciato che la prossima legge di Bilancio non sarà una manovra correttiva, puntando proprio alla crescita; manovra che, a detta di Tajani risulterebbe azzardata.

Tajani ha spiegato, invece, che ha un obiettivo specifico ossia quello di ridurre la pressione fiscale e grava sui lavoratori. Questo intervento riguarderebbe tutte le categorie di lavoratori dipendenti, ovvero circa 19 milioni di persone, mentre la detassazione comporterebbe uno stipendio non tassato con le normali aliquote Irpef e l’impatto sulla busta paga che sarebbe non trascurabile. L’importo effettivo non sarebbe uguale per tutti.

Tredicesima detassata, ecco cosa rischieresti

La detassazione della tredicesima garantirebbe in modo concreto ai lavoratori una somma aggiuntiva a disposizione. Inoltre, Tajani ha come obiettivo quello di far si che il ceto medio si trasformi in ceto povero è quella di garantire stipendi più ricchi con una detassazione della tredicesima.

La novità che, però, interessa il maggior numero di lavoratori è la detassazione della tredicesima anche se esiste anche un altro studio che riguarda principalmente gli straordinari che potrebbero avere un doppio beneficio.