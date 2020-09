Borsa: Europa apre in rialzo, attesa per Lagarde

(ANSA) – MILANO, 28 SET – Le Borse europee aprono in rialzo la prima seduta della settimana. I mercati guardano con fiducia all’andamento dell’economia cinese mentre si attende l’audizione della presidente della Bce Christine Lagarde al parlamento europeo. Restano i timori per una nuova ondata di contagi da coronavirus mentre si attendono gli esiti delle sperimentazioni dei vaccini. Sul fronte valutario l’euro è poco mosso sul dollaro a 1,1626 a Londra. Avviano la seduta in positivo Francoforte e Parigi (+1,6%), Madrid (+1,4%), Londra (+1,3%). (ANSA).