Borsa: Europa sale dopo dati occupazione, Milano +1,6%

(ANSA) – MILANO, 03 GIU – Mercati azionari del Vecchio continente sempre chiaramente positivi dopo gli indici Pmi in Europa e i dati sulla disoccupazione, compreso quello italiano. La Borse più solide appaiono quelle di Francoforte e Milano, che crescono dell’1,6%, con Parigi in aumento di un punto percentuale e mezzo e Londra dell’1%. Con gli operatori che guardano soprattutto ai possibili nuovi interventi forse già domani della Bce a sostegno dell’economia, in Piazza Affari strappa Leonardo che sale del 6,5%, con Stm in aumento del 5%, Saipem e Fca di quattro punti e Atlantia del 3,5%. In aumento del 3% Cattolica, di oltre due punti percentuali sia Mediobanca sia Generali. Qualche vendita su Tim (-1,2%), debole il titolo farmaceutico Diasorin – da tempo molto volatile – che cede oltre tre punti percentuali. (ANSA).