Basket in carrozzina: Briantea campione d’Italia 2021

La Briantea84 è campione d’Italia di basket in carrozzina. La formazione canturina si è infatti imposta a Meda nella terza e decisiva gara per il titolo tricolore contro i marchigiani del Santo Stefano Avis. La partita è terminata 73-56 a favore degli uomini del presidente Alfredo Marson, allenati da Daniele Riva.

L’ultimo scudetto era stato assegnato nel 2019 ed era stato vinto proprio dal Santo Stefano. Poi lo stop a tutti i campionati (coppe europee comprese) nella primavera del 2020 per l’emergenza sanitaria e la successiva ripartenza in novembre a Grottaglie, in Puglia, con la Final Four di Coppa Italia, conquistata proprio dai canturini.

Vincendo scudetto e Coppa Italia, la formazione comasca ha dunque conquistato tutti i trofei messi in palio in Italia nell’attuale stagione agonistica.