Briantea-Santo Stefano: il 2020 si apre con un big-match

Big match domani sera al PalaMeda, per la sfida di basket in carrozzina tra i canturini dell’UnipolSai Briantea84 e il Santo Stefano Avis. La gara, che si disputa alle 20.30, chiuderà il girone di andata della serie A tricolore.

I brianzoli in classifica sono secondi – proprio alle spalle dei loro prossimi interlocutori – e hanno il pass in mano per la prossima Final Four di Coppa Italia (20-21 marzo). La UnipolSai arriva all’appuntamento di domani con 10 punti, frutto di 5 vittorie e un solo passo falso rimediato in casa di Porto Torres nella seconda giornata. I biancoblù sono cresciuti molto nell’ultimo periodo, le vittorie su Giulianova e Bergamo sono state importanti conferme.

«Dopo la pausa per le festività riprendiamo con il botto – spiega coach Marco Bergna – Domani ci aspetta una grandissima partita. Sarà una sfida calda e accesa, ci giochiamo il primo posto».

Una sfida, quella di domani, che segna anche l’inizio di un percorso. «Arriviamo in crescendo dopo ottime prestazioni di squadra – afferma ancora l’allenatore – stiamo creando un bel gioco. Con l’appuntamento contro Santo Stefano inizierà un percorso lungo tra campionato, Champions League e Final Four di Coppa Italia. Da inizio stagione stiamo lavorando sugli aspetti da migliorare, dettagli importanti per affrontare la seconda parte dell’anno. Step by step, ripartiamo dunque da qui».

Santo Stefano, formazione di Macerata, è l’unica formazione imbattuta del torneo tricolore. Due gli ex nel roster guidato da coach Roberto Ceriscioli: Davide Schiera, dal 2009 al 2018 a Cantù e Jordan Ruiz – quattro stagioni in terra brianzola dal 2013 al 2017.

Le due contendenti si ritroveranno faccia a faccia dopo le quattro finali consecutive delle competizioni nazionali disputate tra la scorsa e l’inizio di questa stagione. Oltre alla Supercoppa Italiana 2018, le due società si sono contese la Coppa Italia 2019 – vinta in Sardegna dagli uomini di coach Bergna per 82-73 – e la finale scudetto in cui hanno trionfato i marchigiani con un netto 3-0. Infine, il confronto più recente in Supercoppa 2019: o la UnipolSai ha vinto per 71-57.