Briantea84, esordio in campionato con la trasferta a Reggio Calabria

Esordio in trasferta a Reggio Calabria per la UnipolSai Briantea84 di basket in carrozzina. Riparte ufficialmente la serie A con il calendario che è stato ufficializzato dalla Federazione. Sono otto le squadre pronte a contendersi lo scudetto 2021: UnipolSai Briantea84 Cantù, Santo Stefano Avis (Macerata), Key Estate Gsd Porto Torres, Deco Group Amicacci Giulianova, Dinamo Lab Banco di Sardegna (Sassari), Studio 3A Millennium Basket (Padova), Special Bergamo Sport Montello e Reggio Calabria, new entry del campionato al posto del Santa Lucia Roma che ricomincerà dalla B.

I canturini debutteranno in trasferta a Reggio Calabria (palla a due alle ore 15 del 21 novembre). La “prima” al PalaMeda è in programma la settimana successiva: sabato 28 novembre (ore 20.30) sarà subito big match contro il Santo Stefano Avis.

Le partite casalinghe dei brianzoli verranno disputate nell’impianto sportivo di Meda alle 20.30, tranne le sfide con Porto Torres e Sassari che si giocheranno alle 15, entrambe nel girone di ritorno e in programma rispettivamente sabato 27 febbraio e sabato 27 marzo.

Prima del debutto in campionato, i biancoblù saranno impegnati nella Final Four di Coppa Italia 2020, unico trofeo della scorsa stagione che verrà assegnato, al quale parteciperanno le prime quattro squadre classificate nel girone di andata 2019-2020. Il 13 e 14 novembre a Grottaglie (Taranto), oltre alla Briantea84 si contenderanno il titolo Santo Stefano Avis, Porto Torres e Giulianova.