Briantea84-Milan, campionati terminati. Lo scudetto 2020 non sarà assegnato

Titoli non assegnati, nessuna squadra verrà promossa o retrocessa. L’ufficialità è arrivata negli scorsi giorni: si è concluso con anticipo il campionato Figc Dcps (Federazione Italiana giuoco calcio- Divisione calcio paralimpico e sperimentale) su tutto il territorio nazionale.

Il torneo (in Lombardia il calcio d’inizio è stato l’8 febbraio 2020) si era fermato alla seconda giornata (22-23 dello stesso mese ) a causa dell’emergenza sanitaria per il Coronavirus.

La Rolafer Briantea84 Cantù era iscritta alla divisione con due formazioni in rappresentanza dei colori rossoneri dell’Ac Milan: il Milan for Special A (Quarta categoria-girone Lombardia) e il Milan for Special B (Quinta categoria-girone Lombardia B). Tutte le società paralimpiche partecipanti al campionato Figc Dcps, va ricordato, scendono in campo vestendo la maglia di un club professionistico.

Nelle prime due giornate il Milan for Special A aveva strappato altrettante vittorie contro Udinese e Novara. Quattro i punti raccolti dalla seconda formazione rossonera: successo contro il Venezia e pari con l’Inter.