Tragico incidente in una casa di Cabiate: perde la vita una bambina di nemmeno due anni

All’Ospedale di Bergamo, dove era stata trasportata in condizioni gravissime da Cabiate, è purtroppo morta poche ore dopo il ricovero la bimba di un anno e mezzo che sarebbe stata colpita da una stufetta mentre stava giocando in casa.

La piccola, secondo le prime informazioni, era con i familiari nella sua abitazione e sembra stesse giocando quando, per cause che gli inquirenti dovranno accertare, una stufetta le sarebbe caduta addosso, colpendola sulla testa.

Inizialmente le conseguenze dell’incidente non sarebbero apparse serie, ma in breve tempo le condizioni della bambina si sono aggravate, con i familiari che hanno subito allertato i soccorsi. A Cabiate è stato inviato l’elicottero del 118 e la bambina è stata portata all’ospedale di Bergamo, dove è giunta in condizioni disperate. Vani purtroppo i tentativi di salvarle la vita.

Nell’abitazione sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Cantù