Calano i contagi sul Lario, oggi 85 nuovi casi

Sempre contenuti i numeri del contagio nella provincia di Como. Oggi si sono registrati 85 nuovi casi (erano 198 esattamente una settimana fa). Purtroppo ci sono da contare altri morti nel Comasco: 3 nella giornata di oggi. I contagiati lariani dall’inizio della pandemia sono 58.655, mentre i decessi arrivano a 2.240.

Continua per fortuna la discesa del numero di pazienti negli ospedali di Asst Lariana dove, in totale, ci sono 183 malati in cura per gli effetti del Covid-19 (erano 224 una settimana fa). Di questi, sono 143 quelli seguiti al Sant’Anna di San Fermo della Battaglia, di cui 11 in Rianimazione. Sono 20 i malati ricoverati nell’ospedale di Cantù, di cui 2 in Rianimazione, più 2 in attesa al Pronto soccorso. Calano in numeri anche all’ospedale di Mariano Comense dove ci sono 18 pazienti.

La situazione in Lombardia

Continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-6) e nei reparti (-115). A fronte di 50.658 tamponi effettuati oggi (di cui 31.957 molecolari e 18.701 antigenici), sono 1.198 i nuovi positivi con un tasso di infezione del 2,3%).

I guariti/dimessi raggiungono il totale complessivo di 747.841 (2.027 in più rispetto all’ultima rilevazione), di cui 3.004 dimessi e 744.837 guariti. Nei reparti i terapia intensiva lombardi ci sono 448 malati, quelli ricoverati non in terapia intensiva sono 2.441. Ancora alto il numero dei decessi, anche se in calo costante: oggi sono stati 36, per un totale complessivo di 33.271 vittime.