Cambia il coach di Reggio Emilia, prossima avversaria di Cantù: Pillastrini al posto di Cagnardi

L’ultima sconfitta in casa della Fiat Torino (77-58 il finale) è stata fatale all’allenatore di Reggio Emilia Devis Cagnardi, che è stato esonerato.Cambia dunque il coach della squadra che sabato prossimo attende la Pallacanestro Cantù (inizio del match alle ore 20, nella foto una fase del match d’andata). Al suo posto il club emiliano ha chiamato Stefano Pillastrini. Classe 1961, il nuovo tecnico ha una trentennale esperienza nel mondo del basket tricolore: la sua carriera da head-coach è partita alla guida della Fortitudo Bologna nel 1990. Nella scorsa stagione ha guidato Treviso.

Nella serie A di basket, invece, il giudice sportivo ha cambiato un risultato, che va ad influire decisamente nella lotta per la salvezza, dove ogni vittoria ha un altissimo peso specifico. La sfida tra Pistoia e Milano, conquistata sul campo dai lombardi, è stata invece omologata con il punteggio di 20-0 per la squadra toscana. Il motivo, l’accertata irregolarità della posizione di James Nunnally. Il nuovo acquisto dell’Olimpia doveva infatti scontare una giornata di squalifica ed invece è stato erroneamente mandato in campo.