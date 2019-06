Cantiere delle paratie, ancora irrisolto il nodo di Tavernola

Cantiere delle paratie, passano i giorni ma il nodo che riguarda la futura area di stoccaggio a Tavernola non è ancora stato sciolto. L’accordo per la gestione del sito tra l’azienda che oggi occupa l’area, Regione Lombardia e Infrastrutture Lombarde, ufficiosamente, sarebbe stato raggiunto: la strada è quella della convivenza tra i privati e l’area di stoccaggio. Intanto oggi scadrà il termine ultimo per l’approvazione del progetto esecutivo per poi procedere alla pubblicazione del bando di gara per assegnare i lavori entro il 2 luglio, come annunciato a giugno dall’assessore regionale agli Enti locali Massimo Sertori. Il timore, purtroppo concreto, è che dopo l’ennesimo slittamento, il nuovo cronoprogramma potrebbe essere ancora una volta modificato se non si riuscisse prima a dirimere la questione che riguarda l’area di Tavernola, prevista appunto come centro di deposito da utilizzare durante i lavori. La zona è di proprietà di Regionale Lombardia e gestita dal Comune di Como che ha chiesto al privato di liberare l’area per poterla appunto utilizzare come zona di deposito e stoccaggio dei materiali necessari alla realizzazione delle paratie. La risposta arrivata a Palazzo Cernezzi è stata però negativa ma una soluzione tra le parti, come detto, sarebbe stata raggiunta. Mancherebbe però l’ufficialità, ovvero la firma del nuovo contratto.