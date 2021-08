Canton Ticino. “Giornata dell’Economia” in programma il 28 settembre a Bellinzona

Martedì 28 settembre, a partire dalle 9, presso l’Auditorium della Scuola cantonale di commercio a Bellinzona si rinnova l’appuntamento con la “Giornata dell’economia”. Dopo il successo delle passate edizioni, quest’anno il momento di approfondimento, organizzato dal Dipartimento delle finanze e dell’economia (DFE), sarà dedicato al tema dell’innovazione nel contesto del rilancio economico.

La crisi causata dalla pandemia è stata un’occasione di apprendimento, di accelerazione e sviluppo di nuove competenze che hanno spinto a rivedere il modo di fare impresa, dall’organizzazione interna delle aziende all’interazione con i clienti. Ha creato la necessità di nuovi processi e nuovi modelli di business. In quest’ottica, la “Giornata dell’economia 2021” si prefigge di approfondire, grazie agli spunti offerti dai relatori, le tendenze attuali, focalizzando l’attenzione sull’innovazione nel contesto del rilancio economico.

La presenza all’evento sarà possibile unicamente con certificato Covid (persone vaccinate, guarite da meno di 180 giorni o test negativo). I posti in presenza sono limitati e verranno attribuiti secondo la sequenza cronologica delle iscrizioni ricevute. Sarà in ogni caso possibile seguire l’evento in streaming.