Canton Ticino: misure di contenimento per un’altra settimana

Il Ticino mantiene per un’altra settimana le misure di contenimento sin qui adottate. L’unica deroga è concessa alle attività edili se svolte in cantiere da meno di 10. Lo ha detto in conferenza stampa il presidente del Cantone, Christian Vitta, il quale ha precisato che la polizia vigilerà sull’applicazione delle regole. Qualcosa potrebbe cambiare a partire dalla settimana successiva. Il consiglio federale ha deciso ieri la parziale e progressiva riapertura delle attività economiche. E il Ticino valuterà se adeguarsi alle disposizioni federali. A questo proposito c’è da registrare la preoccupazione dei sindacati dei frontalieri: «Che senso ha stare a casa in Italia e poi andare a lavorare in uno Stato dove il rischio di contagio è maggiore?», si è chiesto ieri Andrea Puglia responsabile frontalieri per il sindacato cattolico Ocst.