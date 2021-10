Cantù verso Pistoia, Bucarelli rimane sempre in dubbio

Dopo il successo nella sfida d’esordio con Capo d’Orlando, lo scorso fine settimana a Desio, Cantù è attesa dalla seconda giornata di serie A2, con la partita fissata per domenica a Pistoia contro la formazione toscana, allenata dall’ex Nicola Brienza.

Oggi, come ogni venerdì, la presentazione affidata a coach Marco Sodini. Dal tecnico della S.Bernardo- Cinelandia si attendono informazioni sulle condizioni della guardia Lorenzo Bucarelli, che per infortunio ha saltato l’impegno d’esordio contro la formazione siciliana.

Proprio in questi giorni la società brianzola ha preso la decisione di riaprire la campagna abbonamenti. La nuova finestra durerà fino fino a mercoledì prossimo, 13 ottobre. Le tessere potranno essere sottoscritte online sul circuito di Vivaticket o negli uffici del club a Cermenate, in via Giacomo Matteotti, 53, in settimana dalle ore 16 alle 19 e il sabato dalle 10 alle 13. Per quanto riguarda i costi, si va dai 155 euro del secondo anello ai 570 del parterre. Sono previsti sconti per i “ridotti” (Under 14 e Over 70) e soci di Tic-Tutti insieme Cantù.

Ulteriore iniziativa del club, “Cantù For You”, ideata allo scopo avvicinare al mondo biancoblù i giovani cestisti delle società sportive del territorio. Sono previsti incontri con i giocatori con la prima squadra e anche la possibilità di allenarsi con la guida di un componente dello staff tecnico del club brianzolo. I sodalizi che aderiranno potranno inoltre assistere a una partita del campionato di serie A2, in un settore dedicato, a prezzi speciali. Per ulteriori informazioni scrivere una mail a info@pallacanestrocantu.com.