Club Ciclistico Canturino, la presentazione con Vincenzo Nibali al Teatro Fumagalli

Conto alla rovescia per la presentazione del Club Ciclistico Canturino, in programma martedì 25 febbraio nella città del mobile al Teatro Fumagalli alle 20.45. Ospite d’onore della serata Vincenzo Nibali, che torna a Cantù a due anni di distanza da una riuscitissima giornata in provincia di Como con un bagno di folla, nel tardo pomeriggio al Museo del Ghisallo (nella foto) e poi in Brianza.

Ospite di prestigio, dunque, per il sodalizio del presidente Paolo Frigerio; Nibali, che da quest’anno veste i colori del team Segafredo-Trek, sul Lario ha vinto due giri di Lombardia ma non soltanto. Quando non è a correre per il mondo, dalla sua casa in Canton Ticino si sposta sui percorsi del territorio lariano per allenarsi. Tra le sue strade predilette, le salite della Valle Intelvi.