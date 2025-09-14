“Ca**o ho sbagliato uscita” | Non prendere mai quest’autostrada: paghi 150€ solo d’ingresso

In Italia c’è un’autostrada che può costare molto cara agli automobilisti. Basta un errore e devono pagare ben 150 euro.

In Italia, la rete autostradale è gestita da diverse concessionarie e i costi dei pedaggi possono variare notevolmente a seconda della tratta e della società che la gestisce.

Per molti automobilisti, pagare il pedaggio è un’operazione di routine, un costo necessario per viaggiare più velocemente e in sicurezza, tuttavia non è raro che il costo di alcune tratte possa sembrare sproporzionato rispetto al servizio che viene offerto.

Capita spesso che nelle tratte più lunghe o che attraversano delle zone montuose con gallerie e viadotti, ci si ritrova a spendere delle cifre esagerate. Per non parlare delle spiacevoli sorprese che s’incontrano quando un automobilista sbaglia strada.

Sono situazioni frustranti, ma che rientrano nella normale casistica dei viaggi in auto.

Un errore che può costare caro

In questa panoramica, esiste una situazione che esula completamente dalla norma e che ha generato non poche polemiche. Si tratta di un’uscita autostradale talmente particolare da essere diventata tristemente nota tra i viaggiatori.

Chi la sbaglia, non solo prolunga il percorso ed è costretto un pedaggio dal prezzo più alto. Deve pagare un costo esorbitante che viene associato all’uscita stessa e che non ha eguali con il resto del Paese. Spesso gli automobilisti si domandano infatti se si tratta di una trappola anziché di un normale casello autostradale.

Una strada famigerata per gli automobilisti

Sbagliare l’uscita dell’autostrada, anche di pochi metri, comporta il pagamento di ben 150 euro e non di pochi centesimi o euro, come spesso accade. Proprio per questo motivo un errore commesso in quest’uscita autostradale viene ritenuto una trappola.

Il “Gazzettino” ha spiegato il motivo per il quale questa strada è ritenuta tale. Il fatto è che quest’uscita non è una vera e propria uscita autostradale. L’accesso è infatti segnato come “via di servizio”, di conseguenza non tutti i veicoli possono passarvici. L’uscita Via Castellana è vietato ai mezzi privati e comporta una multa di 150 euro a chi vi passa. Non si tratta quindi di un maggiore costo del pedaggio, ma di una sanzione amministrativa a tutti gli effetti. Per questo la A57 Tangenziale di Mestre è ritenuta famigerata, oltre che appunto una trappola. Chi la sbaglia commette un errore che può costare carissimo.