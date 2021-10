Carta sconto benzina, si riparte con la fascia A

Torna la carta sconto benzina. La notizia, già diffusa nei giorni scorsi, indica nel mese di novembre la ripartenza delle agevolazioni per chi fa carburante nelle fasce di confine.

Sembrerebbe, la data ufficiale non è però ancora stata comunicata, che l’avvio di questa nuova fase avverrà prima del 10 novembre. Mancano dunque ancora pochi giorni.

«Dai risultati dell’ultimo monitoraggio sui costi dei carburanti tra Italia e Svizzera si è visto che sono 7 i centesimi di differenza – spiega la rappresentante provinciale dei gestori di stazioni di servizio, Daniela Maroni – Da qui, dunque, visto che il limite per far partire la riduzione è posizionato a quota 5 centesimi, si ripartirà con la carta sconto». Che però non sarà più una carta, quella sanitaria, come avveniva in passato.

D’ora in poi infatti si dovrà scaricare una App sul telefonino che consentirà di compiere il rifornimento.

«È stato creato un apposito portale (scontocarburante.regione.lombardia.it/), dove tutto viene spiegato nel dettaglio. È molto semplice. Invito tutti i cittadini a visitarlo. I gestori sono naturalmente già attivi per avviare tutte le necessarie procedure e saranno, almeno all’inizio, il front office per gli utenti». L’entità dello sconto sarà «di 2 centesimi al litro (la differenza tra i 7 dell’ultimo monitoraggio e i 5 centesimi previsti quale quota minima), solo per la benzina e soltanto per chi abita nella Fascia A, ovvero nei comuni della provincia di Como situati a meno di 10 chilometri dal confine svizzero», spiega Maroni.

Ciò vuol dire che per arrivare a 2 euro di sconto, bisognerà fare 100 litri di verde.

«Nessuno sconto per il gasolio – prosegue Daniela Maroni – Dopodiché attenderemo il nuovo monitoraggio previsto per dicembre e su quello si potrà intervenire nuovamente con ulteriori modifiche. Nel frattempo invito tutti i cittadini, anche quelli che risiedono nei comuni di Fascia B (20 chilometri dal confine), a iniziare a vedere il funzionamento del portale e a scaricare la nuova App così da essere pronti».

Il prezzo della benzina è schizzato alle stelle nelle ultime settimane e così a Milano si è deciso di reintrodurre lo sconto che era stato sospeso il 1° marzo scorso.

«Purtroppo i prezzi dei carburanti sono saliti in tutto il mondo e dunque anche da noi – conclude Daniela Maroni – Ora è fondamentale prepararsi alla ripartenza della carta sconto».