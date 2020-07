Casa Bianca, scienza non ostacoli riapertura scuole

(ANSA) – WASHINGTON, 17 LUG – La Casa Bianca non ammette dubbi sulla riapertura delle scuole, nonostante l’aggravarsi della pandemia in Usa: "la scienza non dovrebbe ostacolarla, la scienza e’ dalla nostra parte su questo", ha detto nel briefing con la stampa la portavoce Kayleigh McEnany. (ANSA).