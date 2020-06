Case in affitto per le vacanze, cresce la domanda sul Lario

Secondo il sito di compravendite immobiliari casa.it, è boom per le case vacanza sul Lario. I lombardi causa pandemia si organizzano per fare le ferie nella loro regione e tra le località più gettonate ci sono quelle lariane. Secondo i dati riferiti dal portale infatti la paura di nuovi lockdown e l’eventualità di non poter raggiungere le diverse località turistiche in giro per la nazione, hanno spinto i residenti lombardi a cercare casa in affitto all’interno dei confini regionali. Sul Lago di Como cresce del 22% in media la ricerca di case in affitto, così come in comuni limitrofi ai laghi: Aprica + 925%, Bormio +157%. E ancora: Cernobbio +71%, Como +60%, Desenzano del Garda + 19%, Eupilio +1952%, Grandola ed Uniti +6079%. Numeri che disegnano un’altra Lombardia, un’altra meta vacanziera.

Fonte: Casa.it, periodo Covid 1 marzo 2020 – 20 maggio 2020 confronto con stesso periodo dell’anno precedente.