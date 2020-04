Cassa in deroga, è di nuovo polemica. Fontana attacca il governo, il Pd replica: «Propaganda»

Il governatore della Lombardia attacca di nuovo il governo nazionale e dal Pd sale il fuoco di sbarramento: «Propaganda».

Oltre alla paura e all’incertezza sul futuro, l’epidemia di Covid-19 sembra aver alimentato in maniera esponenziale la guerra politica tra centrodestra e centrosinistra. Ogni occasione è utile per colpire l’avversario, o almeno per tentare di farlo.

L’ultima polemica è nata in queste ore sull’anticipazione della Cassa integrazione in deroga. Il presidente Attilio Fontana, con un video pubblicato sul sito dell’agenzia di stampa regionale Lombardia Notizie, si è intestato il merito dell’accordo siglato nei giorni scorsi tra l’Associazione delle banche (Abi), le Bcc territoriali, i sindacati e Finlombarda. «I lombardi non possono aspettare – ha detto Fontana – Non sappiamo ancora quando e se arriveranno i soldi del governo per imprese e lavoratori. Regione Lombardia, invece, con un accordo con il sistema bancario e i sindacati, garantisce le risorse per l’anticipo della cassa integrazione. Entro una settimana, fino a un milione di lombardi potranno chiedere in banca l’assegno. Soldi veri. Se lo Stato non c’è, garantiamo noi. In Lombardia parliamo con i fatti».

La risposta alle affermazioni di Fontana non si è fatta attendere. «Al di là del fatto che senza il decreto Cura Italia i fondi per la Cassa in deroga non ci sarebbero – dice Angelo Orsenigo, commercialista e consigliere regionale del Pd – le modalità imposte dalla Regione ai professionisti e ai consulenti del lavoro per far accedere le aziende da loro assistite ai benefici stabiliti dal Cura Italia sono spropositate e ingiustificate. Un esempio? L’atto di nomina del responsabile dei dati della Cassa in deroga è un documento di 13 pagine non editabile online, che va stampato, compilato dal consulente, fatto recapitare al datore di lavoro perché lo sottoscriva con firma e timbro; una volta restituito, lo stesso documento dev’essere scansionato, trasformato in un file .pdf non superiore ai 3 megabyte e caricato sul sito. Se è questo il modo in cui la Regione Lombardia pensa di poter aiutare le aziende in un momento di emergenza, siamo proprio messi bene».