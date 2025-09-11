“Cercasi lavoratori urgente. Mansione: assaggiatore di tiramisù” | Indeterminato a vita con a 1500€

Offerta di lavoro per assaggiare il tiramisù: contratto a tempo indeterminato, tutti i dettagli e le curiosità

Uno dei problemi in questo momento della società odierna è proprio quello di trovare un lavoro adeguato che ci permetta di vivere la vita in maniera serena senza troppe preoccupazioni. Proprio per questo, abbiamo deciso di approfondire una novità che riguarda il mondo del lavoro e una nuova offerta per i più golosi; andiamo a vedere di che si tratta, tutti i dettagli e le curiosità che possono fare la differenza.

Le offerte di lavoro nel mondo di oggi scarseggiano e sono sempre meno ambite proprio perché, soprattutto per chi ha studiato ed è una persona creativa e piena di ambizioni, trovarsi in una situazione del genere dove la mansione non corrisponde a quello che cerca, lascia il tempo che trova.

Per questo, infatti, abbiamo deciso di condividere un’offerta di lavoro che si contraddistingue proprio per essere molto creativa ma soprattutto per persone prettamente golose e amanti di uno dei dolci più tradizionali in Italia, il tiramisù.

Andiamo a vedere di che cosa si tratta, tutti i dettagli e le curiosità che lasciano tutti senza parole: ecco di che si tratta.

Offerta di lavoro interessante solo per golosi: ecco di che si tratta

Negli anni, ogni persona è sempre curiosa di sapere come potrebbe migliorare la propria vita con un sistema che sia efficace e che porti benefici sia mentali che fisici soprattutto svolgendo un lavoro che ama. Un detto afferma: “Se fai un lavoro che ami non lavorerai nemmeno un giorno”; di questi tempi, però, sono tantissime le persone ad accontentarsi di un lavoro che non amano ma soprattutto un lavoro che non vale quello che hanno studiato, ma le cose possono cambiare e possono essere sempre più piacevoli.

Ad esempio, esistono dei lavori che seppur visti in maniera diversa possono essere davvero interessanti perché creativi e fuori dal comune. Uno di questi, infatti, è l’assaggiatore di tiramisù. Nonostante possa sembrare un mestiere particolare, è innovativo perché ti mette alla prova. Per candidarvi, però, occorre rispondere a un quiz di 15 domande il 13 settembre.

In cosa consiste e di che si tratta

Il tutto avverrà a Treviso dal 10 al 12 ottobre si terrà la Tiramisù World Cup e si cercano 100 “giudici buongustai” per assaporare e valutare 240 dolci in gara.

Se sei un appassionato di dolci e sai che questa potrebbe essere la tua occasione non lasciartela scappare: sai cosa fare.