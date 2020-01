Ceriscioli, impegno Conte per macerie

(ANSA) – ANCONA, 15 GEN – Il presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli ha partecipato oggi alla Conferenza Stato Regioni a Palazzo Chigi con il premier Conte per celebrare il 50/o anno dalla nascita delle Regioni italiane. "Al termine dell’incontro il presidente del consiglio ha avuto un colloquio con i presidenti delle Regioni colpite dal sisma e si è impegnato a risolvere nel decreto milleproroghe il problema del rinnovo della concessione per la gestione dei siti di stoccaggio temporaneo per il trattamento delle macerie". Lo rende noto il presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli.