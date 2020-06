Champions: sindaco Madrid, pronti ad ospitare la finale

(ANSA-AFP) – ROMA, 09 GIU – Il sindaco di Madrid ha dichiarato di essere pronto ad ospitare in città la finale di Champions League qualora la Uefa decidesse di spostarla da Istanbul. "So che si stanno prendendo accordi e voglio dichiarare il sostegno assoluto del municipio alla finale di Champions League a Madrid", ha detto Josè Luis Martinez-Almeida in una intervista ieri al canale televisivo spagnolo Trece. "Penso che ospitare un evento internazionale come la finale di Champions League sia molto importante – ha aggiunto Almeida – ma soprattutto in queste circostanze- Ciò dimostrerebbe la capacità di Madrid di riprendersi in brevissimo tempo dalla drammatica situazione che abbiamo attraversato". Almeida ha aggiunto che "esistono adeguate condizioni di sicurezza, abbiamo le infrastrutture e i servizi pubblici per ospitarla e invierebbe un messaggio al mondo che Madrid, nonostante ciò che abbiamo vissuto, non si arrende e torna". La finale di Champions si sarebbe dovuta disputare allo Stadio Olimpico Ataturk di Istanbul lo scorso 30 maggio. La competizione è stata sospesa lo scorso mese di marzo dcon gli ottavi di finale da completare. La UEFA deve ancora confermare come o se il torneo continuerà, con un aggiornamento previsto dopo la riunione del comitato esecutivo del 17 giugno. (ANSA-AFP).